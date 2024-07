Samsung non ha ritirato la sponsorizzazione delle Olimpiadi di Parigi 2024

«Samsung ritira una sponsorizzazione da un miliardo di dollari dalle Olimpiadi di Parigi». Questa, secondo numerosi post virali sui social media, sarebbe la decisione presa dall’azienda sudcoreana in seguito alla cerimonia inaugurale dei giochi nella capitale francese, oggetto di polemiche soprattutto in merito alla rappresentazione di una festa pagana che molti hanno confuso con una parodia dell’Ultima Cena di Gesù con gli apostoli. La teoria è falsa e completamente inventata. Samsung continua a sponsorizzare le Olimpiadi di Parigi in diversi modi, compreso fornire uno smartphone pieghevole di ultima generazione agli atleti: il Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition.

Per chi ha fretta:

Si sostiene che Samsung abbia deciso di non sponsorizzare più le Olimpiadi di Parigi mettendo fine a un contratto da un miliardo di euro.

La regione del presunto ritiro sarebbe la cerimonia inaugurale dei giochi.

Non esiste alcun comunicato in merito.

Samsung continua a sponsorizzare le Olimpiadi.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica (post simili si possono vedere qui e qui). Nella descrizione si legge:

Samsung ritira un miliardo di dollari di sponsorizzazione dalle Olimpiadi di Parigi

L’immagine utilizzata lascia intendere che la presunta decisione di Samsung di non sponsorizzare più le Olimpiadi di Parigi sia dovuta alla cerimonia di apertura e alla rappresentazione di un banchetto degli dèi dell’Olimpo che da molte persone è stato confuso con l’Ultima Cena.

Il sito satirico

Come fanno notare i colleghi di Facta, a diffondere inizialmente la notizia è stato il sito Spacexmania, nel quale si legge chiaramente che le informazioni in esso contenute non devono essere considerate affidabili – «SpaceXMania does not make any warranties about the completeness, reliability, and accuracy of this information» – e che gli articoli che ricadono nella categoria satira «non sono fatti per essere presi sul serio» ma anzi sono «pensati per essere comici, e interamente inventati».

Samsung continua a sponsorizzare le Olimpiadi di Parigi

Chiarito ciò, non c’è motivo di credere che Samsung abbia ritirato la propria sponsorizzazione. Il comunicato riportato da Spacexmania è inventato e non si trova tra quelli diffusi nella sezione Newsroom di Samsung. Vi si leggono invece due articoli sulle Olimpiadi. Uno pubblicato il 29 luglio sul primo selfie della vittoria scattato con il Galaxy Z Flip6 Olympic Edition e uno sull’uso dei propri smartphone nel corso della cerimonia di apertura.

Infine, Samsung rimane chiaramente tra la lista dei partner indicata sul sito ufficiale delle Olimpiadi di Parigi.

Conclusioni

Si sostiene che Samsung abbia deciso di ritirare la propria sponsorizzazione dalle Olimpiadi di Parigi e con essa un miliardo di euro all’edizione dei giochi, a causa della cerimonia inaugurale. Si tratta di una notizia falsa. Samsung continua a sponsorizzare le Olimpiadi di Parigi.

