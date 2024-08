Contro Imane Khelif anche J.K. Rowling, la scrittrice rilancia la fake news: «Ingiusto far salire un uomo sul ring». Il milanista Bennacer: «Odio ingiustificato»

Non si placa la polemica scoppiata dopo il ritiro di Angela Carini contro l’algerina Imane Khelif, persona persona con variazioni delle caratteristiche del sesso, nel match di pugilato femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Se ha generato scontro soprattutto in Italia, la bufera ora sta allargando i suoi confini. Da sempre nota per le sue posizioni transfobiche, non è mancato l’intervento della scrittrice britannica J. K. Rowling, autrice della saga di Harry Potter. «Le Olimpiadi di Parigi saranno per sempre offuscate dalla brutale ingiustizia fatta a Carini», ha scritto sul suo profilo di X. «A una giovane pugile è stato appena portato via tutto ciò per cui aveva lavorato e si era allenata perché è stato permesso a un maschio di salire sul ring contro di lei», ha aggiunto. Per poi condividere una foto che ritrae Carini in lacrime e accanto Khelif e scrivere: «Potrebbe qualche immagine riassumere meglio il nostro nuovo movimento per i diritti degli uomini? Il sorrisetto di un maschio che sa di essere protetto da un sistema sportivo misogino e si gode il disagio di una donna a cui ha appena preso un pugno in testa e di cui ha appena distrutto l’ambizione di una vita».

«Odio ingiustificato»

Una visione in totale dissonanza con quella del centrocampista del Milan e della nazionale algerina, Ismael Bennacer, che ha preso le difese dell’atleta connazionale. «Sostegno totale alla nostra campionessa Imane Khelif, che sta subendo un’ondata di odio ingiustificato. La sua presenza ai Giochi Olimpici è semplicemente il frutto del suo talento e della sua etica del lavoro. Crediamo in te per portare in alto i colori dell’Algeria», ha dichiarato. Mentre anche Elon Musk si schiera contro l’atleta Khelif. Sul suo profilo X ha commentato infatti con «assolutamente» il post di Riley Gaines in cui si afferma: «Gli uomini non appartengono agli sport per le donne #StandWithAngelaCarini».

L’ok del Comitato Olimpico

Nonostante le polemiche, va ricordato che Imane Khelif si è dovuta sottoporre a dei test di idoneità di genere, che ha superato. Il portavoce del Comitato Olimpico Internazionale Mark Adams ha spiegato che Khelif non dispone di nessun vantaggio per la sua situazione ormonale e, infatti, ha perso finora un match su quattro di quelli disputati, come Carini. La gara, pertanto, per il Cio era alla pari.

