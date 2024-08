Olimpiadi di Parigi, Marchand entra nella storia: quarto oro per il campione di Tolosa – Il video

Le Olimpiadi di Parigi sono sicuramente l’Olimpiade di Leon Marchand: quarta gara e quarto oro olimpico per il 22enne di Tolosa, che dopo 200 farfalla, 200 rana e 400 misti arriva con un record 1’54″06 (nuovo record olimpico) e titolo anche nei 200 misti. Seguono il britannico Duncan Scott (argento in 1’55″31) e il cinese Wang Shun (bronzo in 1’56″00). Sesto posto per l’azzurro Alberto Razzetti in 1’56″82.

Leggi anche: