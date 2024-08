Elodie poserà per il calendario Pirelli 2025: l’annuncio sui social in accappatoio – Il video

Il 2024 è stato un anno d’oro per Elodie. L’artista ha dominato la scena musicale estiva con Black Nirvana e, insieme, sta lavorando molto per il cinema: è impegnata sullo stesso set di Matilda De Angelis, per il nuovo film di Mario Martone. Ma il 2025 di Elodie si preannuncia altrettanto ricco di successi. Innanzitutto, la cantante si esibirà in un tour negli stadi, che vedrà il suo apice a Milano San Siro e al Maradona di Napoli. Poi, Elodie comparirà anche sul celeberrimo calendario Pirelli. L’ha annunciato lei stessa, caricando su Instagram un video in accappatoio con su ricamato «The Cal Pirelli 2025». Per restituire l’importanza della sua investitura, basti pensare che per il calendario forse più noto al mondo hanno posato top model come Naomi Campbell, Bella Hadid e Ashley Graham. Pare che le fotografie che saranno abbinate ai mesi del 2025 siano state scattate alle isole Keys, di fronte a Miami, nei mesi di maggio e giugno. L’autore degli scatti è il fotografo Ethan James Green. Per conoscere ulteriori dettagli del calendario Pirelli 2025 bisognerà aspettare il mese di novembre, quando sarà presentato a Londra.

