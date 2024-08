Questa foto non mostra Papa Francesco che bacia le parti intime della statuetta del bambin Gesù

Circola online un collage di immagini con riferimenti più o meno espliciti ai numerosi scandali nati dai casi di pedofilia all’interno della Chiesa. Tra queste, la più (apparentemente) scabrosa sembra mostrare Papa Francesco poggiare le labbra sui genitali di una statuetta del bambin Gesù. La foto viene male interpretata, dato che il pontefice in realtà bacia il ginocchio, mentre il collage non sempre mostra quello che sembrerebbe a un primo sguardo.

Per chi ha fretta:

Circolano diverse immagini con rimandi al rapporto tra Chiesa e pedofilia.

La più scabrosa mostra Papa Francesco poggiare le labbra su quelli che sembrano i genitali di una statuetta del bambin Gesù.

Il gesto apparente è frutto di un effetto ottico.

Alcune delle altre immagini non sono legate al cristianesimo.

Altre circolano da anni, ma Open non è riuscita a risalire alla fonte.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione non si legge nulla. Il contenuto circola anche in inglese.

Papa Francesco e la statuetta del bambin Gesù

Partiamo dalla prima immagine, in cui Papa Francesco poggia le labbra apparentemente sui genitali di una statuetta del bambin Gesù. In realtà, l’immagine porta a un’errata interpretazione a causa della bassa qualità che la compressione delle numerose condivisioni su internet comporta. La foto originale si può trovare nell’archivio Ansa: si tratta di uno scatto di Claudio Pieri del 24 dicembre 2016. Il 25 dicembre dello stesso anno è stata anche pubblicata sul sito. Da essa si capisce che quella che sembra il basso ventre della statuetta è in realtà la gamba, vicino al ginocchio, dove un gioco di luci e ombre crea un impatto visivo diverso.

L’amore paterno

L’immagine della statua di colore scuro in cui un uomo porta a sé un bambino poggiandogli una mano sulla testa, invece, non ha nulla a che vedere con il cristianesimo. Infatti, la statua è intitolata all’amore paterno. Si trova di fronte alla principale stazione ferroviaria di Taipei, capitale di Taiwan.

Il pane ambiguo

La statua dell’uomo che porge il pane a un bambino si trova invece in una scuola cattolica di Adelaide, in Australia. Rappresenta San Martino de Porres in un atto caritatevole. La rappresentazione è stata ampiamente criticata per la facilità con cui può dare adito ad ambiguità, tanto che la scuola ha deciso di scusarsi per la sua realizzazione e di coprirla con un telo per occultarla alla vista. Lo si può constatare in un articolo della Bbc del novembre 2017.

Infine, nonostante le ricerche effettuate, Open non è riuscito a risalire all’esatta ubicazione od origine delle due immagini rimanenti. Entrambe circolano già da tempo. Quella dell’uomo con il tomo in mano e il putto che gli cinge la veste è online almeno dal 2013, mentre quella delle vetrate ambigue lo è almeno dal 2010, come si riscontra grazie al motore di ricerca TinEye.

Conclusioni

Circola un collage di immagini ambigue e alludenti alla pedofilia nella Chiesa. La più scabrosa di queste, quella del Papa che sembrerebbe baciare i genitali di una statuetta del bambin Gesù, dove la foto a bassa qualità porta gli utenti a un’errata interpretazione. Altre non sempre mostrano quello che appare a prima vista.

