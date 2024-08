Parigi 2024, l’atleta mascherata nel getto del peso: chi è Raven Saunders, soprannominata «Hulk»

Nel corso delle qualificazioni del getto del peso alle Olimpiadi di Parigi 2024, è spuntata all’improvviso un’atleta mascherata. Si tratta della statunitense Raven Saunders, 28 anni e già una medaglia d’argento nel curriculum, vinta ai Giochi di Tokyo. Saunders si è espressa più volte su tematiche civili e sociali: per esempio, sul podio nel 2020 incrociò le sue braccia in alto a simboleggiare «l’intersezione dove si incontrano tutte le persone oppresse». Inoltre, è la testimonial di un’associazione impegnata nella prevenzione dei suicidi, e si è espressa diverse volte per i diritti della comunità Lgbtq+ e per l’importanza della salute mentale. La scelta di indossare la maschera, però, non ha a che vedere con tutto questo: Saunders ha infatti spiegato di aver iniziato a coprirsi il volto durante la pandemia da Coronavirus (così come gli altri atleti, nel 2021).

L’alter-ego

Una forma di prevenzione, inizialmente, attraverso la quale ha però scoperto che indossando maschere sul viso riusciva a concentrarsi meglio e a evitare interazioni con altri concorrenti prima degli incontri. Per questo la campionessa continua a mettere le maschere in valigia prima di partire per i Giochi. In passato, ne prediligeva una che richiamava il costume di Hulk: per questo è stata anche soprannominata come il muscolosissimo supereroe, a cui peraltro ha dichiarato che sente di assomigliare. «Vorrei vincere una medaglia e ispirare tante persone nella comunità Lgbtq+, così come tante persone che hanno avuto a che fare con problemi di salute mentale, così tanti della comunità afroamericana, così tante persone di colore in tutto il mondo, spero davvero di poterli ispirare e motivare», ha dichiarato nel corso di un’intervista ad AP.

