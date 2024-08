Lascia la figlia di 3 anni sola in casa per un’ora, il pianto disperato allarma i vicini: arrestata una mamma a Torino

Una madre originaria del Perù di 40 anni è stata arrestata a Torino per abbandono di minore, dopo aver lasciato sola in casa la sua bambina di tre anni. È stata la disperazione della bambina a richiamare l’attenzione dei vicini. Erano passate da poco le otto di sera quando le urla strazianti della piccola hanno iniziato a risuonare dal piano terra di un condominio del quartiere Barriera. La bambina, visibilmente spaventata e smarrita, piangeva e chiamava disperatamente la mamma, cercando di affacciarsi alla finestra aperta. Diversi vicini e passanti, preoccupati per le condizioni della bambina, hanno allertato i carabinieri chiamando il 112. Quando i militari sono giunti sul posto, le urla provenivano da un appartamento con le finestre aperte. Dopo aver suonato il campanello senza ottenere risposta, i carabinieri stavano per chiamare i vigili del fuoco per sfondare la porta, temendo che la madre potesse essere stata colta da un malore. Ma proprio in quel momento, la madre è rientrata a casa, sconvolta dalla situazione.

L’arresto

Aveva lasciato la figlia da sola per andare a fare una commissione, riferisce Il Corriere della Sera, pensando che la bambina sarebbe rimasta a dormire. Dopo averla consolata, la bambina si è calmata, ma poco dopo ha dovuto lasciare la madre, poiché la donna è stata arrestata con l’accusa di abbandono di minore. Il caso è ora nelle mani del sostituto procuratore Laura Longo, che ha richiesto al gip di convalidare l’arresto e di disporre una misura cautelare nei confronti della madre. La richiesta sottolinea la «trascuratezza» e il «pericolo potenziale» a cui la bambina è stata esposta, evidenziando anche il rischio di reiterazione del reato. La madre, assistita dagli avvocati Ilaria Dionisio e Alessandro Petito, avrà la possibilità di spiegare la sua versione dei fatti davanti al giudice nei prossimi giorni. Nel frattempo, la bambina è stata affidata alla zia, e il caso potrebbe essere segnalato al Tribunale dei minori, considerato che la donna è seguita da tempo dai servizi sociali.

Foto di copertina da repertorio

