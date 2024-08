Versilia, trovata morta una tartaruga liuto di 2 metri. Il Wwf: «Collo e pinna impigliati in una cima»

Un esemplare di tartaruga liuto, la più grande del mondo, è stata avvistata senza vita in mare a due miglia dal faro del porto di Viareggio, nel Lucchese. L’animale, lungo circa 2 metri per 300 chili, della specie Dermochelys coriacea, era stato visto nuotare alcuni giorni prima in quelle acque, poi l’incidente. Come riferisce Wwf Italia, è dovuta intervenire una motovedetta della Guardia di finanza per disincagliare la carcassa e portarla a riva. I militari hanno raggiunto l’esemplare e si sono immersi, scoprendo che collo e pinna anteriore erano agganciati alla cima di un contrappeso subacqueo, rendendo impossibile sollevarlo dal fondo. La tartaruga è stata quindi liberata dalla cime e poi trainata in porto, dove una gru l’ha agganciata e sollevata dall’acqua, adagiandola sul furgone degli operatori del Wwf Viareggio. Ora l’istituto Zooprofilattico Sperimentale di Pisa, insieme all’Arpat e all’Università di Siena, eseguiranno degli esami e delle analisi sull’animale per accertare le cause della morte. «Questo triste ritrovamento, provocato – involontariamente o consapevolmente- ancora una volta dall’attività umana, rappresenta una enorme perdita per la biodiversità dei nostri mari e la tutela delle grandi specie che li abitano», il messaggio del Wwf locale.

