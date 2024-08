È arrivata una tifosa speciale per Filippo Tortu alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’atleta della 4×100 maschile, uscito prima della finale nei 200 m, ha pubblicato su Instagram la chat con la nonna che gli ha annunciato a sorpresa il suo arrivo nella capitale francese per sostenerlo: «Pippo bello de nonna guarda dove sono!», ha scritto la donna in un messaggio allegando una sua foto con occhiali da sole e berrettino. Spiazzato il nipote che le risponde: «Nonna! Ma sei a Parigi e non mi dici nulla?». Scontata la risposta: «E che sorpresa sarebbe?? Così guardo la tua finale dal vivo domani. Dopo ci vediamo». Tutta Italia seguirà venerdì 9 agosto alle 19:45 il quartetto azzurro che proverà a confermare l’oro di Tokyo nella 4×100 m. E chissà che l’arrivo della nonna possa dare a Tortu quella spinta in più per arrivare sul podio.

Leggi anche: