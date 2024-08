Travis Scott arrestato a Parigi, l’accusa di violenza su un poliziotto: la rissa in hotel col suo bodyguard

Il rapper statunitense Travis Scott è stato arrestato la mattina di venerdì 9 agosto a Parigi per violenze contro un agente della sicurezza. Quest’ultimo era intervenuto per separare il cantante dalla sua guardia del corpo contro la quale si sarebbe lanciato. Il fatto è avvenuto all’Hotel Georges V, albergo di lusso conosciuto anche come Four Seasons, a due passi dall’Arco di Trionfo.

Il rapper alle Olimpiadi

Scott è nella capitale francese a seguire le competizioni degli atleti statunitensi alle Olimpiadi di Parigi. Il giorno prima ha assistito al match di basket della nazionale contro la Serbia e in serata ha condiviso un video su Instagram che lo ritraeva in club notturno. Già lo scorso giugno il rapper era stato arrestato a Miami per «ubriachezza molesta e violenza domestica».

