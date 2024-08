Parigi 2024, il sogno dell’Italia: azzurri sul podio alle Olimpiadi per 36 giorni di fila. Così a Rio è nata la striscia record di medaglie

Dagli ultimi quattro giorni di Rio 2016 passando per Tokyo 2020 fino a tutta Parigi 2024 non c’è stato un giorno senza un podio azzurro

Mancano ancora 24 ore alla chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024, ma l’Italia dello sport è già certa di portare a casa un risultato storico. Con domani saranno infatti 36 i giorni consecutivi in cui almeno un atleta o una atleta italiani sono andati a podio durante le Olimpiadi. Il conteggio include non solo Parigi 2024, durante cui gli azzurri e le azzurre hanno fatto registrare un impressionante 16 su 16, ma anche Tokyo 2020, con gli stessi numeri dei giochi nella capitale francese, e Rio 2016 con gli ultimi quattro giorni. In pratica, per risalire a un giorno di Olimpiade in cui nemmeno un italiano o un’italiana sono saliti sul podio, si devono girare le pagine del calendario fino al 17 agosto 2016. Quasi otto anni fa. Il record può già essere messo nero su bianco grazie alle azzurre della pallavolo, che domani, domenica 11 agosto, si giocheranno l’oro contro le avversarie Usa. Ad iniziare la striscia positiva era stata d’altronde la coppia formata da Paolo Nicolai e Daniele Lupo, argento nel beach volley a Copacabana il 18 agosto 2016. A questo punto è lecito guardare con ottimismo a Los Angeles 2028, dove il record potrebbe prolungarsi ulteriormente.

