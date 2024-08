Olimpiadi 2024, azzurre perfette: l’Italvolley travolge gli Stati Uniti e si prende la medaglia d’oro

Travolgenti, precise, infallibili: queste le azzurre dell’Italvolley che si aggiudicano la medaglia d’oro in una delle finali più attese dell’Olimpiade di Parigi 2024. L’Italia di Julio Velasco, di Paola Egonu e Myriam Sylla, di Anna Danesi e Caterina Bosetti, ha travolto nel primo pomeriggio le campionesse in carica degli Usa guidate da una leggenda come Karch Kiraly. Inequivocabile il risultato finale: 3-0, con il parziale di 25-18, 25-20, 25-17. Stesso risultato con cui avevano d’altronde liquidato la Turchia in semifinale. Le azzurre sfatano così un tabù: né nel maschile né nel femminile gli azzurri del volley avevano mai raggiunto il gradino più alto del podio. Ci andò vicino proprio il ct Velasco con gli uomini nel 1996, ma il sogno si spense sul 17-15 del quinto set contro l’Olanda. Le medaglie conquistate dall’Italia a Parigi 2024 salgono nel complesso ora a quota 40; 12 gli ori, conquistati in netta maggioranza dal atlete donne.

Leggi anche: