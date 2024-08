Il glow-up di Imane Khelif: torna sui social truccata e con la piega – Il video

Imane Khelif, pugile algerina, al centro di infuocate polemiche durante i Giochi olimpici di Parigi 2024, nel corso delle Olimpiadi ha scelto di concentrarsi sullo sport e ha conquistato la medaglia d’oro. Ma dopo l’impresa sta iniziando a togliersi qualche sassolino nella scarpa: ha presentato una denuncia a Parigi per cyberbullismo aggravato, chiamando in causa anche J.K. Rowling ed Elon Musk con l’accusa di «atti di molestie online aggravati». E adesso, torna sui social in una veste inedita: i guantoni hanno lasciato il posto al rossetto, i capelli sono sciolti in una chioma fluente. Insomma, un’altra risposta chiara a chi nelle ultime settimane ha messo in dubbio il fatto che fosse una donna biologica. Il video, apparso sul suo profilo Instagram, ha presto scatenato i commenti.

