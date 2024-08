Questo video non dimostra che i vaccini anti Covid-19 causino l’infertilità

All’inizio di agosto 2024 è circolato un video su Facebook con alcune dichiarazioni della dottoressa Christiane Northrup. Secondo la donna, le cliniche della fertilità riportano che gli spermatozoi degli uomini vaccinati non si muoverebbero e che gli ovuli delle donne vaccinate non si svilupperebbero in embrioni. Northrup sostiene che ciò sia la dimostrazione di come i vaccini contro il COVID-19 danneggino la fertilità. Tuttavia, i dati citati dalla ginecologa non supportano questa affermazione, poiché non provengono da studi scientifici affidabili.

Su Facebook circola un vecchio video in cui la dottoressa Christiane Northrup afferma che i vaccini anti-COVID provocano infertilità.

Il filmato circolato ai primi di agosto è un estratto di una diretta streaming originariamente caricata dall’organizzazione anti-vaccini Children’s Health Defense (CHD) nel giugno 2022. L’evento ruotava attorno a uno pseudo-documentario appena pubblicato, intitolato “Infertility: A Diabolical Agenda”.

I dati citati da Northrup e le conclusioni che suggeriscono un legame tra i vaccini anti-COVID e l’infertilità, sia maschile che femminile, non sono veritiere e non si basano su evidenze scientifiche affidabili.

Analisi

Il 2 agosto 2024 è stato pubblicato un vecchio video su Facebook in cui la ginecologa Christiane Northrup ripropone la teoria secondo cui i vaccini causerebbero infertilità. Il post è accompagnato dal seguente testo:

Il filmato è un estratto di un video pubblicato dall’organizzazione anti-vaccini Children’s Health Defense (CHD) nel giugno 2022. L’evento ruotava attorno a uno pseudo-documentario intitolato “Infertility: A Diabolical Agenda”, prodotto dal fondatore di CHD, Robert F. Kennedy Jr., e diretto dall’ex medico Andrew Wakefield, anch’egli presente alla “tavola rotonda”. Tale documentario ripropone una vecchia teoria del complotto sullo spopolamento, sostenendo che le campagne di vaccinazione volte a eliminare il tetano materno e neonatale in Kenya fossero in realtà una copertura per sterilizzare forzatamente le donne. Questa affermazione, risalente agli anni ’90, è completamente infondata ed è stata ampiamente smentita.

Le false affermazioni su vaccini anti-Covid e infertilità

Durante questo dibattito, la dottoressa Northrup ha dichiarato:

Le cliniche per la fertilità non hanno mai visto nulla di simile. Lo sperma degli uomini vaccinati non nuota. Gli ovuli delle donne vaccinate non si trasformano in embrioni, e quelli che lo fanno presentano un’enorme quantità di contaminazione con materiale non organico.

Northrup ha fatto questa affermazione senza fornire alcun dato a supporto, citando solo Carrie Madej come fonte. Madej è un’osteopata che ha diffuso la falsa affermazione secondo cui i vaccini COVID-19 conterrebbero parassiti viventi nanotecnologici, smentita dai colleghi di Health Feedback nel 2021, chiarendo che i vaccini COVID-19 non contengono organismi viventi di alcun tipo e non esistono prove a supporto delle dichiarazioni di Madej.

I vaccini non influiscono sulla fertilità

Ad ogni modo, l’affermazione secondo cui i vaccini contro il COVID-19 influirebbero sulla fertilità di uomini e donne non è supportata da alcuna evidenza scientifica credibile. Studi condotti su coppie che cercavano di concepire, sia con che senza trattamento per la fertilità, non hanno mostrato differenze nella probabilità di concepimento tra coppie vaccinate e non vaccinate. Altri studi non hanno riscontrato differenze significative nel volume, nella concentrazione, nella morfologia e nella motilità degli spermatozoi tra uomini vaccinati e non vaccinati. Al contrario, diverse pubblicazioni scientifiche hanno riportato una diminuzione della conta e della qualità degli spermatozoi a seguito di un’infezione da SARS-CoV-2. Per questi motivi, le affermazioni di Northrup possono essere etichettate come false e prive di basi scientifiche.

Conclusioni

Le affermazioni presenti nel video, secondo cui i vaccini COVID-19 causerebbero l’infertilità o complicazioni durante la gravidanza, non sono supportate da evidenze scientifiche e contraddicono i dati disponibili. Gli studi pubblicati finora dimostrano che i vaccini COVID-19 sono sicuri per le donne in gravidanza e non sono associati a infertilità, né negli uomini né nelle donne. Al contrario, è il COVID-19 a incrementare il rischio di complicanze durante la gravidanza, rappresentando una minaccia sia per la madre che per il bambino. Contrariamente a quanto affermato nel video oggetto di analisi, la vaccinazione contro il COVID-19 contribuisce a ridurre il rischio di danni sia per la madre che per il nascituro.

