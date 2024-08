Svolta per i 200 italiani bloccati a Madeira, Wizzair organizza il volo di recupero: «Ma resta l’incognita meteo»

Possono (forse) tirare un sospiro di sollievo i 200 passeggeri italiani bloccati dal 15 agosto nell’aeroporto di Funchal, sull’isola di Madeira, in Portogallo. Il volo di recupero, lanciato dalla compagnia WizzAir, dovrebbe essere decollato oggi – domenica, 18 agosto – alle ore 13:10 per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Lo ha reso noto ieri la stessa compagnia aerea nel «fornire un aggiornamento sulle misure che sta adottando per supportare i passeggeri in questo momento difficile». La svolta è arrivata dopo la richiesta formale della Farnesina, che ha accolto le domande di aiuto dei turisti italiani. Il ministero degli Esteri italiano ha, infatti, sollecitato il comando generale della guardia di Finanza tramite il suo comando all’aeroporto di Fiumicino, affinché intervenga rapidamente sulla compagnia aerea Wizzair.

I rinvii causa maltempo

Il giorno di Ferragosto il volo con cui i 200 passeggeri, per lo più romani, tra i quali oltre a coppie e famiglie, anche anziani, bambini e persino pazienti oncologici, era stato cancellato a causa di «condizioni meteorologiche avverse». La compagnia aerea ungherese aveva annunciato un nuovo volo per il giorno successivo, anche questo cancellato e rischedulato per il 29 agosto. Nella giornata di ieri è, però, arrivata la nota di WizzAir con l’ultimo aggiornamento: «Stiamo lanciando un volo di recupero da Madeira all’aeroporto di Roma Fiumicino, con partenza prevista alle 13:10 ora locale di domenica 18 agosto».

L’incognita meteo

Anche il rescheduling del volo previsto per oggi tiene conto delle condizioni meteorologiche avverse. «Sebbene ci siano stati miglioramenti nelle condizioni meteorologiche locali, l’atterraggio di questo volo rimane subordinato alle attuali condizioni del vento a Madeira – scrive la compagnia in una nota -. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio resta la nostra priorità assoluta. Nonostante le difficili condizioni meteorologiche che hanno gravemente colpito le operazioni di tutte le compagnie aeree presso l’aeroporto di Madeira, WizzAir sta facendo tutto il possibile per prendersi cura dei propri passeggeri», si legge. «Apprezziamo la pazienza e la comprensione di tutti coloro che sono stati colpiti da questi disagi», conclude.

Foto copertina: ANSA/REDAZIONE TELENEWS | Aereo WizzAir in fase di decollo dall’aeroporto di Roma Fiumicino, 13 maggio 2021

Leggi anche: