Taormina, il motore di un condizionatore tra le mura dell’antico Ginnasio. L’ira di Cateno De Luca: «Che disprezzo» – Il video

Un motore di un condizionatore incastonato tra le mura delle Naumachie, i resti dell’antico Ginnasio romano di Taormina, ha mandato su tutte le furie il sindaco della località siciliana nota in tutto il mondo Cateno de Luca. «Cari taorminesi, così non va», scrive sui social il primo cittadino, a corredo di un filmato dove documenta il blitz – «su segnalazione» dei cittadini» – tra i resti dell’edificio. «Ho trovato una situazione davvero inaccettabile: all’interno del sito archeologico è stato installato un motore di condizionatore. È incredibile vedere come si possa trattare con tale disprezzo un luogo di così grande valore storico e culturale. Ovviamente procediamo alle denunce del caso», scrive nel post. Il video, girato da De Luca nella giornata di ieri, «arriverà all’autorità competente, però ci tenevo a denunciare pubblicamente il rispetto che alcuni taorminesi portano a Taormina», dice De Luca nel filmato. Ma non è tutto: «Pare che un rinomato albergo abbia posizionato i motori dei condizionatori nella torre dell’orologio – denuncia ancora il funambolico primo cittadino -. Verificheremo subito anche questa segnalazione, perché se fosse vero, sarebbe un fatto gravissimo che denunceremo. Non possiamo accettare che il nostro patrimonio venga trattato con tanta superficialità proprio da coloro che ne traggono i maggiori benefici, soprattutto economici», conclude.

Leggi anche: