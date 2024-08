L’accordo tra Israele e Hamas è «sull’orlo del fallimento». Le famiglie degli ostaggi contro Netanyahu: «Scarica le colpe ma inganna tutti»

L’accordo per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco è sull’orlo del fallimento e non esiste uno schema alternativo che possa essere presentato al suo posto. Lo hanno riferito a Politico due alti funzionari Usa e due israeliani. «Non sappiamo se Sinwar vuole l’accordo», ha detto una fonte, «se non lo vuole, c’è la possibilità che l’Iran attacchi e la situazione degeneri». Mentre gli Usa spingono per un vertice al Cairo venerdì, un funzionario israeliano ha affermato: «Non è affatto sicuro che ci sarà un vertice, se ci fosse, non ci sarebbe nulla di cui parlare finché Israele resterà sulla sua posizione».

Le famiglie degli ostaggi contro Netanyahu

La sede del Forum delle famiglie degli ostaggi ha attaccato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e la sua condotta nei negoziati con Hamas. In una dichiarazione dichiarano che «la responsabilità piena e diretta per il destino dei negoziati è del primo ministro. I suoi incessanti tentativi di incolpare le squadre di negoziatori, i mediatori, la stampa, le famiglie degli ostaggi e persino gli ostaggi stessi, stanno ingannando l’opinione pubblica e il mondo intero». «Il Primo Ministro è l’autorità e quindi è responsabile. Se ha così tanto successo nel condurre i negoziati, come dice, dovrebbe andarci di persona e agire per restituire gli ostaggi che sono stati abbandonati sotto il suo controllo, da dieci mesi a questa parte», si legge nella dichiarazione.

