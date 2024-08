Il Fleximan delle antenne 5G in Ciociaria: le taglia con la fiamma ossidrica

C’è un Fleximan anche in Ciociaria. Ma invece degli autovelox prende di mira le antenne del 5G. Ha cominciato il 6 marzo scorso segando il traliccio alto 20 metri con l’antenna 5G in località Civitella a Monte San Giovanni Campano. Nelle ore scorse ha buttato giù l’antenna per la telefonia della Wind Tre in località Casalotto, a Veroli. Anche in questo caso è stata utilizzata una fiamma ossidrica per tagliare alla base il traliccio in acciaio che è rimasto in bilico minacciando di finire sulla strada. A denunciare l’episodio ai carabinieri è stato il tecnico andato sul posto a controllare perché c’era assenza di segnale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e nei prossimi giorni provvederanno a rimuovere l’antenna pericolante.

Foto copertina da: Ciociaria Oggi

