Gerardina Trovato, anche Tiziano Ferro tende la mano verso la cantante: «Vieni a trovarmi in America»

Un’altra mano si tende verso Gerardina Trovato: è quella di Tiziano Ferro. La cantante 57enne, che recentemente ha attirato l’attenzione di pubblico e fan in un video postato su TikTok in cui chiedeva al pubblico di «non abbandonarla», soffre infatti da tempo di una nevrosi ossessiva depressiva, a cui si aggiungono i problemi economici. Vederla apparire sui social così diversa da quel 1993, in cui arrivò seconda al festival di Sanremo con la canzone Ma non ho più la mia città, ha scosso l’ambiente musicale e non solo. Oggi, 26 agosto, la comica Valentina Persia ha pubblicato una foto che la ritrae insieme a Gerardina, con la didascalia: «Avevo paura di ferirti per questo non ho stretto forte l’abbraccio… Ho visto più di quanto pensavo di vedere… Quando si inciampa bisognerebbe trovare mani per risollevarci, io le ho trovate, spero tante mani buone anche per te dolce anima pura…».

Il post si conclude con una citazione al brano di Gerardina: «Apri quel cassetto, via le ragnatele… l’America non è poi così lontana». Ed è proprio agganciandosi a questo riferimento che, tra i commenti, è intervenuto Tiziano Ferro, scrivendo: «Poi in America ci sto io, venite». Una proposta d’aiuto che si aggiunge a quella di molti altri che nel mondo dello spettacolo hanno preso a cuore la causa di Gerardina negli ultimi giorni.

