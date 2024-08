Gaza, l’esercito israeliano libera un ostaggio: era nascosto in un tunnel di Rafah

Qaid Farhan Alkadi, di 52 anni, è stato trasferito subito in ospedale per gli accertamenti: sarebbe in buone condizioni di salute

Un intervento congiunto tra le Forze di difesa israeliane – l’Idf – l’intelligence e l’unità d’élite Shayetet 13 della Marina ha permesso la liberazione di Qaid Farhan al-Qadi. L’ostaggio, di 52 anni, era stato rapito da Hamas lo scorso 7 ottobre. Gli uomini di Tel Aviv l’hanno ritrovato in un tunnel nella zona Sud della Striscia, vicino a Rafah. Al-Qadi è apparso in buone condizioni di salute, ma è stato comunque trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Dei 251 ostaggi israeliani catturati il 7 ottobre, 104 si troverebbero ancora a Gaza. Numero che comprende anche i 34 corpi dei cittadini israeliani che, secondo l’Idf, sono stati uccisi durante la detenzione nella Striscia.

Ad oggi, Hamas ha rilasciato 105 civili nella tregua di una settimana che si è svolta a fine novembre. Altri 4 ostaggi erano stati rilasciati qualche settimana prima. Poi, 8 ostaggi sono stati tratti in salvo dalle truppe israeliani. Infine, altri 30 corpi di ostaggi sono stati riportati in Israele, tra cui i tre civili uccisi per errore dai militari di Tel Aviv. Il presidente israeliano Isaac Herzog, dopo la liberazione di al-Qadi, si è detto «felicissimo» per l’esito dell’operazione.

«Mi congratulo con l’Idf, lo Shin Bet e tutti i servizi di sicurezza e invio le mie benedizioni alla sua famiglia per il suo ritorno, che è un momento di gioia per lo Stato di Israele e per la società israeliana nel suo insieme», ha concluso Herzog. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha parlato direttamente al telefono con l’ostaggio liberato: «L’intera Nazione di Israele è emozionata per il suo salvataggio», ha dichiarato l’ufficio del premier. Il primo ministro ha voluto ribadire che «continuerà a fare tutto il possibile per riportare a casa tutti gli ostaggi».

