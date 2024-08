Questo video non mostra enormi file per i test del Vaiolo delle scimmie (Mpox)

Uno dei temi di questa estate 2024 riguarda il Vaiolo delle scimmie (Mpox), scatenando nuovamente bufale e teorie del complotto. Si parla anche di test, ma in questo caso di un video che mostrerebbe come i cittadini americani di Omaha, nel Nebraska, starebbero aspettando con impazienza effettuare quello per l’Mpox, formando enormi file sotto il sole. In realtà, il video riguarda le elezioni americane.

Non si riscontra alcuna notizia riguardo enormi file di cittadini americani in attesa di fare il test del Vaiolo delle scimmie (Mpox) a Omaha (Nebraska).

Il video è stato registrato da un utente che ha fatto la fila per partecipare all’evento elettorale del candidato democratico Tim Walz.

Altre immagino confermano che la coda riguardava l’evento elettorale del candidato vicepresidente con Kamala Harris.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione del video con la falsa narrazione:

Enormi file per i test del vaiolo delle scimmie a Omaha, Nebraska Sembra che il C-19 non abbia insegnato nulla… Poi potranno riprendere le mascherine, i test PCR, i lockdown e le vaccinazioni e la gente correrà con grande voglia… PS. Perché devo informarvi se siete pecoroni ?!?

Il video non riguarda i test dell’Mpox

Il video è stato registrato e pubblicato su Twitter/X dall’utente John Jankovich il 17 agosto 2024. La scena ripresa riguarda l’incontro di Tim Walz a Omaha

I can’t capture a video that does this turnout justice for the Tim Walz rally here in Omaha, NE. #BlueDot

Ulteriore prova della registrazione del video durante l’evento elettorale, troviamo altre immagini pubblicate lo stesso giorno con le stesse strutture riprese.

Come possiamo ben notare, gli edifici combaciano.

Conclusioni

Il video non mostra in alcun modo enormi code di persone in attesa di fare il test del Vaiolo delle scimmie (Mpox). Riguarda, in realtà, un evento elettorale dei democratici per le elezioni USA 2024.

