«Sesso e samba» è la hit più ascoltata dell’estate su Spotify. La (prevedibile) classifica dei successi sotto l’ombrellone

Non che la notizia susciti alcun sussulto. Era ampiamente prevedibile, ma oggi abbiamo la conferma: Sesso e samba è la canzone più ascoltata in Italia durante l’estate su Spotify, piattaforma che ormai possiamo considerare il più affidabile termometro del mercato discografico a livello mondiale. Il brano, firmato da Tony Effe, in featuring con Gaia, estratto da Idol, secondo album in studio dell’ex Darko Polo Gang, in un panorama quest’anno oggettivamente povero di proposte allettanti, al momento ha raccolto oltre 72 milioni di stream. Il secondo posto spetta ad Anna con 30°C, la canzone che ha trascinato il suo album di debutto Vera baddie. Gradino più basso del podio occupato da Ghali con Paprika, hit su un amore dai contorni indefiniti. Altra collaborazione tutta italiana in quarta posizione, dove troviamo Rose Villain e Guè, due dei più seguiti artisti del circuito urban italiano, la canzone si intitola Come un tuono. Per trovare un brano in lingua straniera, l’unico della top ten, dobbiamo arrivare al quinto posto, dove staziona Gata Only dei cileni FloyyMenor e Cris MJ, un reggaeton che ha spopolato su TikTok, diventato il social più in connessione con i meccanismi della discografia mondiale. Si torna in Italia in sesta posizione con Fedez ed Emis Killa e la loro Sexy Shop, il primo brano uscito dopo la separazione della casa reale dei social italiani, i Ferragnez, in molti infatti hanno riconosciuto in qualche barra di Fedez degli evidenti riferimenti alla fine della storia con Chiara Ferragni. Con Beatrice, che occupa il settimo posto della classifica, Tedua ha lanciato Paradiso, la versione deluxe della saga rap La Divina Commedia, che lo ha consacrato nell’Olimpo dei rapper all’italiana. Il brano, che come tutti i brani del Paradiso di Tedua, propone venature molto pop, è cantato in featuring con Annalisa. Di nuovo Tony Effe in ottava posizione con Miu Miu, altro singolo estratto da Idol. Doppietta anche per Anna, che occupa il nono posto insieme a Lazza, con il singolo BBE. Chiudono la classifica Tananai e Annalisa con il loro tormentone dai tratti romantici: Storie brevi.

«La musica italiana continua a crescere e a dominare gli ascolti, da Sanremo alle hit estive – afferma Darío Manrique, Editorial Lead per il Sud Europa di Spotify – Inoltre, la lista delle canzoni più ascoltate durante l’estate riflette un panorama artistico locale estremamente variegato e in costante evoluzione, in cui le artiste si stanno facendo sempre più spazio anche all’interno di nuovi generi».

