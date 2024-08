Barletta, sasso contro il virologo Pregliasco: «Parlavo della ripresa del Covid, è assurdo»

Un sasso è stato lanciato al virologo Fabrizio Pregliasco, mentre – rispondendo a una domanda dal palco della manifestazione “Oscar del libro”, all’Anfiteatro Castello di Barletta, in Puglia – parlava della ripresa del Covid-19. A darne notizia è l’AdnKronos, che ha intervistato lo scienziato. «Durante la serata – racconta Pregliasco alla sezione Salute dell’agenzia di stampa – la presentatrice mi ha chiesto “come siamo messi con il Covid?”, ho spiegato, senza enfasi, che c’è una ripresa, seppur con una situazione che non è di emergenza, con toni più che tranquillizzanti». A questo punto, spiega il virologo, «ho sentito il botto. Ma non mi sono reso conto subito del sasso che mi è arrivato vicino. Se ne è accorta invece la presentatrice che ha interrotto». Pregliasco ha, inoltre, raccontato che «non è la prima volta» che riceve contestazioni quando parla di Coronavirus. Eppure «altre volte ci sono stati fischi, parole – ha precisato -. E poi ancora: «È assurdo: parlavo in termini assolutamente tranquilli di convivenza con questo virus, da non sottovalutare per i fragili. Niente altro. Si è davvero esagerato», ha concluso.

