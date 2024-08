Sharon Verzeni, Moussa Sangare e il silenzio in carcere. L’avvocato: «È frastornato». Il legale della famiglia: «Non si parli di raptus»

Moussa Sangare, il 31enne fermato per l’omicidio di Sharon Verzeni, si trova nel carcere di Bergamo da solo in cella, sotto stretta vigilanza ed è seguito dagli psicologi dell’istituto. Il giovane si sarebbe chiuso nel silenzio e finora avrebbe chiesto solo da bere. Mentre si cerca di capire il perché di un delitto finora senza movente il suo legale, Giacomo May, lo ha incontrato: riferisce che il suo assistito è «frastornato». Sarà inoltrata oggi al gip la richiesta di convalida del fermo per omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Un omicidio «senza alcun movente» come spiegato dalla procuratrice facente funzione di Bergamo, Maria Cristina Rota. L’uomo era uscito di casa con quattro coltelli e Sharon «si è ritrovata nel posto sbagliato al momento sbagliato». In casa di Sangare i carabinieri di Bergamo hanno sequestrato una sagoma umana di cartone contro cui lanciare i coltelli. Vittima e il suo presunto assassino non si conoscevano. Il gip, ricevuta la richiesta di convalida fisserà nelle prossime ore un’udienza che difficilmente potrebbe essere oggi ma molto più probabilmente lunedì.

Il legale della famiglia di Sharon Verzeni: «Uscì di casa con quattro coltelli. Non si parli di raptus»

Il legale della famiglia di Sharon Verzeni, Luigi Scudieri, respinge l’idea del raptus che potrebbe aver colto l’omicida reo confesso della donna. «Ho sentito parlare in queste ore di ‘raptus improvviso’, di ‘scatto d’ira’ e assenza di premeditazione. Tuttavia faccio notare che il signor Moussa Sangare sarebbe uscito di casa con ben quattro coltelli e prima di uccidere Sharon ha avuto tutto il tempo di minacciare anche altre due persone. Queste farebbero bene a farsi avanti». «Mi ha molto stupito – aggiunge – che si sia parlato di ‘verosimile incapacità’ subito dopo il fermo, prima ancora di un esame completo di tutti gli atti».

