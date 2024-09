Germania, l’Afd vola alle elezioni in Turingia e Sassonia. Il governo-Scholz verso una batosta storica

I populisti-nostalgici dell’Alternative fur Deutschland avrebbero vinto, se non stravinto, le elezioni locali svoltesi oggi in Turingia, Stato centro-orientale della Germania. Secondo i primi exit poll diffusi a seggi appena chiusi, l’Afd avrebbe raccolto oltre un terzo delle preferenze, piazzandosi in testa col 33,5%. Sarebbe la prima volta, se i risultati saranno confermati, che l’Afd vince le elezioni in un Land tedesco. In Sassonia invece, Stato confinante con Polonia e Repubblica Ceca, l’Afd sarebbe sempre secondo gli exit poll seconda di un soffio. Con il 31,5% dei voti, avrebbe raccolto appena mezzo percentuale in meno della vincente Cdu. Da mesi si attendeva (o temeva, a seconda dei punti di vista) l’exploit dell’ultradestra nelle elezioni nei Lander, in un clima politico di grande sfiducia verso i partiti di governo della coalizione “semaforo” (Spd, verdi e liberali), reso negli ultimi giorni ancor più incandescente dalla strage di Solingen, che ha “costretto” il governo di Olaf Scholz sulla difensiva sul tema dei migranti: di tre giorni fa la presentazione di una serie di nuove misure per acuire i controlli sull’uso di coltelli e altre armi, ma anche per facilitare l’esplosione di migranti irregolari e revocare i sussidi d’inclusione. Mosse che, i primi dati sembrano indicare, potrebbero non essere bastate a stoppare l’avanzata dell’ultradestra dell’Afd.

Numeri di un crollo

Secondo gli exit poll della Zdf, alle elezioni regionali in Turingia l’Afd ha incassato il 33,5%, vincendo per la prima volta in un Land. La Cdu è seconda con il 24,5%; l’altro partito populista (da sinistra) Bsw terzo con il 14,5%, la Linke all’11,5%. Risultato imbarazzante per i partiti di governo: l’Spd è dato al 6,5%, i Verdi al 4% e l’Fdp a un mero l’1%. Praticamente un testa a testa si registra invece in Sassonia, dove la Cdu è – secondo gli exit poll – il primo partito con il 32%, mentre l’Afd segue a un soffio con il 31,5% (+4). Terzo anche qui il Bsw con l’11,5%, quarta l’Spd con il 7,5%. I Verdi sarebbero al 5%, la Linke al 4,5%, i Liberali anche qui all’1%.

