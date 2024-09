Un anno dopo averlo fatto con Seymandi, Segre lascia anche Il Domani

Quasi un anno dopo avere lasciato in modo clamoroso e pubblico la sua compagna Cristina Seymandi, il banchiere e commercialista torinese Massimo Segre ha abbandonato all’improvviso anche il consiglio di amministrazione dell’Editoriale Domani spa di Carlo De Benedetti che edita l’omonimo quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi. Le dimissioni dal cda sono state comunicate alla camera di Commercio di Torino il 18 luglio scorso.

La scelta improvvisa di lasciare il quotidiano di Carlo De Benedetti

La scelta di uscire dal cda non è stata motivata da Segre ed è in qualche modo sorprendente, perché solo a fine giugno il commercialista aveva partecipato, redigendone il verbale, come segretario alla assemblea della società editoriale approvando anche la decisione di ridurre il numero di componenti del consiglio di amministrazione da 6 a 5 per le dimissioni avvenute però l’11 aprile precedenti del consigliere Giovanni Canetta Roeder, che come Segre era stato nominato nel giugno 2023 con un mandato che sarebbe scaduto dopo avere approvato il bilancio della società al 31 dicembre 2025. Dopo avere ridotto i componenti a 5, nel cda ora in carica rimangono solo 4 consiglieri: il presidente Antonio Campo Dall’Orto e le tre consigliere Virginia Ripa di Meana, Grazia Volo e Federica Mariani.

Solo poche settimane prima aveva approvato un bilancio che dimezzava le perdite

Poche settimane prima Segre aveva votato con soddisfazione un bilancio del Domani che, sia pure continuando a perdere soldi, aveva però segnato una piccola inversione di tendenza. Con un fatturato sostanzialmente identico a quello dell’anno precedente (5,8 milioni di euro) le perdite però si sono ridotte dai 3,5 milioni di euro del 2022 ai 1,9 milioni di euro del 2023, quasi dimezzate. Il capitale di 10 milioni di euro (al momento versato per 9,5 milioni di euro, e di questi 500 mila a inizio 2024) è stato quasi azzerato dalle perdite complessive riducendosi ai 272.405 euro di fine 2023, ma l’assemblea straordinaria degli azionisti del 2023 ha già deliberato un nuovo aumento di capitale da 6 milioni di euro che con bilanci come quello del 2023 assicurerebbe altri 3 anni di vita, e se i conti dovessero migliorare, anche di più.

Il video della rottura con la Seymandi esploso su siti e social nell’estate del 2023

Segre, che ha ereditato lo studio della mamma Franca, che per gran parte della sua vita è stata la commercialista di fiducia di Carlo De Benedetti, è diventato noto al grande pubblico nell’estate 2023 per la festa con 100 invitati della Torino bene in cui avrebbe dovuto annunciare il suo prossimo matrimonio con la compagna Cristina Seymandi, accusata di averlo tradito con un avvocato e quindi “lasciata libera” rompendo quella sera l’unione e annullando il matrimonio. Su alcuni siti era stato pubblicato il video di quella clamorosa serata e il discorso di Segre poi, essendo nata una contesa legale fra i due, il video è stato successivamente cancellato.

