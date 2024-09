Volodymyr Zelensky è in arrivo in Italia: il discorso al Forum di Cernobbio, poi l’incontro con Giorgia Meloni

Volodymyr Zelensky è in arrivo in Italia. La voce su una sua possibile partecipazione al Forum Ambrosetti che si apre in queste ore a Cernobbio era già circolata nei giorni scorsi: ora è stato lo stesso presidente ucraino a confermarlo, aggiungendo che a seguire incontrerà nuovamente anche la premier italiana. Zelensky è arrivato questa mattina alla base aerea di Ramstein, in Germania, per partecipare a una riunione del Gruppo di contatto sulla difesa dell’Ucraina. E da lì ha dato notizia via Telegram dei suoi successivi appuntamenti. «Poi toccherà all’Italia. Forum economico internazionale Ambrosetti, incontri con i rappresentanti dell’imprenditoria italiana. Negoziati con il primo ministro italiano, Giorgia Meloni. Coordiniamo le nostre posizioni con tutti gli alleati del G7».

