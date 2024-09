Usa, coppia di novelli sposi arrestati: «Lui ha investito il testimone poche ore dopo le nozze»

Una coppia di sposi novelli del Michigan è stata arrestata poche ore dopo le nozze perché lo sposo avrebbe usato un’auto per investire intenzionalmente e uccidere uno dei suoi testimoni. Secondo quanto riporta la polizia locale citata dal Guardian, il 22enne sposo James Shirah, di Flint, avrebbe investito il testimone con un SUV, uccidendolo, dopo una lite avuta il 30 agosto. La vittima è Terry Taylor Jr, 29 anni, morto in ospedale. La polizia non ha rivelato di cosa Shirah e Taylor avessero discusso prima dell’incidente mortale che ha avuto luogo fuori dalla casa della vittima, dove si teneva il rinfresco dopo le nozze, celebrate dalla coppia in una pizzeria della zona.

La dinamica dell’incidente

Lo sposo è gravemente indiziato per omicidio e si trova attualmente agli arresti assieme alla moglie – Savannah Collier – sospettata di essere complice del delitto. I due sono attesi in tribunale. Attualmente la versione della polizia è netta: «La vittima, dopo il matrimonio è stata coinvolta in una discussione che l’ha portata ad essere intenzionalmente investita da un grosso SUV che viaggiava a velocità elevata ed era guidato dallo sposo».

Foto di copertina: Dipartimento di polizia di Flint (Michigan)

Leggi anche: