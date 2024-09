Dopo Sangiuliano Crozza presenta al pubblico il neo-ministro Giuli: «Chi sono? L’Ammorbidestra» – Il video

Dopo l’imitazione dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, Maurizio Crozza non perde tempo e si mette subito nei panni del suo successore, Alessandro Giuli. Il nuovo personaggio, presentato in anteprima sui social in vista della nuova stagione del suo programma Fratelli di Crozza, ha già scatenato il pubblico con il suo humor pungente. Il comico genovese, pronto a tornare in onda venerdì 27 settembre in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+, coglie ancora una volta al volo l’opportunità di ironizzare sulle conseguenze della tormentata vicenda che ha visto al centro le rivelazioni di Maria Rosaria Boccia, fino a costringere Giorgia Meloni a sollecitare le dimissioni di Sangiuliano.

«Ecco i miei titoli…»

Nella sua imitazione, Crozza-Giuli spiega le ragioni che avrebbero portato alla sua scelta come nuovo titolare del dicastero della Cultura: «La destra si è appoggiata ai miei due titoli: sono amico della Meloni e di sua sorella “Ariana”». Svista lessicale non fortuita. «A qualcuno darà fastidio che dico Ariana, ma ammorbidendo la voce ho tirato fuori il concetto di razza ariana. Sono stato scelto perché io ammorbidisco, sono soffice…». Tanto che Crozza-Giuli può sfoderare la sua versione da banco del supermercato a prova di ogni massaia. Che cos’è? «L’Ammorbidestra Giuli: rende soffici anche i pensieri più agghiaccianti».

