Maria Rosaria Boccia risponde alla direttrice Beatrice Venezi: «Male non fare, paura non avere»

L’imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia che con le sue rivelazioni ha comportato le dimissioni dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano continua la polemica con la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi: «Male non fare, paura non avere», scrive (in latino) in un post Instagram. A corollario, la notizia della possibile causa legale intentata da Venezi contro di lei. «Ho semplicemente raccontato quello che il Ministero della Cultura ha pubblicato», ha aggiunto Boccia. Venezi è infatti consulente per la musica a 30mila euro l’anno e, se il nuovo ministro Alessandro Giuli non dovesse cambiare idea, dirigerà a Pompei il concerto al G7 della Cultura. Un presunto conflitto di interessi per Boccia in base a quanto ha dichiarato nella sua intervista a In Onda.

