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A 10 anni in mini-moto, lo scontro violentissimo con una Jeep: morto sul colpo

22 Giugno 2026 - 19:54 Alba Romano
ambulanza teramo pirata strada
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Il tragico incidente in provincia di Avellino. Inutile l'intervento del padre e i soccorsi
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Un bambino di dieci anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in provincia di Avellino. Il piccolo era alla guida della sua moto minicross che si è scontrata con una Jeep sulla provinciale che collega il Comune di Moschiano, di cui era originaria la vittima, e quello di Lauro. L’impatto, avvenuto in corrispondenza di un tornante della carreggiata, è stato violentissimo e il bambino, che indossava il casco, è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Gli occupanti della Jeep e il padre, che lo precedeva alla guida della sua auto, hanno prestato i primi soccorsi, ma i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 si sono purtroppo rivelati inutili, così come l’intervento dell’eliambulanza giunta sul posto e pronta a trasferire il bambino all’ospedale Moscati di Avellino.

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