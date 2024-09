Tivoli, investita e uccisa una donna di 39 anni sulle strisce: caccia al pirata della strada

È stata investita nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre mentre attraversava sulle strisce pedonali su via Tiburtina a Tivoli Termi. È morta così Daniela Circelli, imprenditrice di 39 anni originaria di Guidonia Montecelio e residente a Guidonia, mentre il conducente dell’auto responsabile dell’incidente scappava senza fermarsi a prestarle soccorso. L’episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte, in prossimità della fermata Cotral al civico 351, a circa 500 metri. Ai carabinieri di Tivoli e Tivoli Terme alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto due auto correre a forte velocità mentre era in corso un nubifragio, che riduceva la visibilità. Una Bmw è riuscita a evitare l’impatto con la donna, mentre una Volkswagen l’ha travolta e uccisa, lasciando a terra anche lo stemma della vettura. I militari stanno acquisendo anche i filmati delle telecamere di zona per provare a risalire al pirata della strada.

