Gaza, Daniel Hagari: «Ecco il tunnel dove Hamas ha ucciso i sei ostaggi israeliani. Faremo di tutto per portare indietro gli altri in vita» – Il video

«Nei prossimi minuti andremo giù nel tunnel a 20 metri in profondità dove gli ostaggi sono stati uccisi». Così dalla Striscia di Gaza, a Rafah, parla in un video condiviso sui social dell’esercito israeliano, Idf, il comandante e portavoce Daniel Hagari. Nelle immagini, illustra il luogo dove Hamas teneva detenuti i sei ostaggi israeliani che poi ha ucciso. I loro corpi sono stati ritrovati nella notte del 1° settembre.

Un tunnel lungo più di 120 metri

«Il tunnel si trovava in una camera di bambini. Con Biancaneve e Topolino sui muri. Hamas usa delle scale e un pavimento che nasconde il tunnel. Basta rompere il pavimento, uscire dalla cameretta e poi fuori sulla strada e rientrare in città. Così Hamas ha costruito questa città», spiega Hagari. Poi dall’esterno del tunnel il video mostra la sua ricostruzione grafica: «Hamas usa 4 scale separate che connettono a un tunnel stretto senza stanze che è lungo 120 metri. E finisce con una porta di ferro che blocca parte del tunnel dove gli ostaggi erano tenuti e poi uccisi», descrive. Hagari poi mostra in che condizioni vivevano gli ostaggi e indica il loro sangue sul pavimento. Infine, lancia un messaggio: «Ci sono ancora ostaggi, 101, alcuni di loro vivi nelle stesse condizioni in tunnel così a Gaza. E noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo, con ogni mezzo, per portarli a casa vivi».

Leggi anche: