L’allarme degli Usa: «La Russia ha ricevuto missili balistici dall’Iran, presto li userà contro l’Ucraina»

«La Russia ha ricevuto missili balistici dall’Iran». È questo il nuovo sviluppo della guerra tra Ucraina e Russia che allarma gli Stati Uniti. Secondo l’intelligence statunitense Mosca avrebbe ricevuto una nuova consegna di rifornimenti militari da Teheran e avrebbe intenzione di usarli «nelle prossime settimane». Anche come risposta all’attacco ucraino con sciami di droni che ha coinvolto diverse regioni russe. Il Segretario di Stato Antony Blinken, in visita oggi a Londra, ha ribadito con fermezza la posizione statunitense e ha annunciato un giro di vite per il regime di Teheran: presto saranno poste nuove sanzioni. Alle parole di Blinken si è accodato il suo omologo britannico David Lammy: «Siamo gli alleati più stretti», che ha anche aggiunto, «per questo sono felice di annunciare che compiremo un viaggio insieme per testimoniare il nostro impegno comune al fianco dell’Ucraina».

La reazione dell’Ucraina

Andriy Yermak, il capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha comunicato l’apprezzamento di Kiev per la stretta contro Teheran: «Le sanzioni contro l’Iran per la fornitura di missili balistici alla Russia sono un passo positivo». Ma ha anche chiarito, scrive il Guardian, che l’esercito ucraino ha «bisogno dell’autorizzazione a usare le armi occidentali contro obiettivi militari sul territorio russo, della fornitura di missili a più lungo raggio e del potenziamento dei nostri sistemi di difesa aerea». Alla mossa statunitense si sono allineati Regno Unito, Francia e Germania che hanno rilasciato un comunicato dove precisano che prenderanno «immediatamente provvedimenti per cancellare gli accordi bilaterali sui servizi aerei con l’Iran». Inoltre, perseguiranno «la designazione di entità e individui significativi coinvolti nel programma iraniano di missili balistici e nel trasferimento di missili balistici e altre armi alla Russia».

In copertina: EPA/NEIL HALL I Il segretario di Stato Usa Anthony Blinken in visita a Londra dal suo omologo David Lammy, 10 settembre 2024

