La nuova Commissione Ue non è pronta: von der Leyen rinvia la presentazione alla prossima settimana

L’amalgama politico per la nuova Commissione europea non è ancora pronto. Ursula von der Leyen, la presidente riconfermata dell’esecutivo Ue, avrebbe dovuto presentare la composizione della sua nuova “squadra di governo” domattina alla conferenza dei capigruppo del Parlamento europeo, come chiesto dalla presidente Roberta Metsola. Ma a 24 ore dall’appuntamento ha chiesto ancora alcuni giorni di tempo, e ora la presentazione della nuova Commissione è prevista per la prossima settimana, quando l’Eurocamera sarà riunita in seduta plenaria a Strasburgo. «Su richiesta della Commissione europea, la presentazione da parte della presidente von der Leyen della struttura e dei portafogli della nuova Commissione avrà luogo il 17 settembre alle 9 a Strasburgo. Il Parlamento resta pronto ad avviare il processo di audizioni di conferma», ha scritto in mattinata su X la vice-portavoce dell’Assemblea Delphine Colard.

La «ribellione» estiva dei governi e i ritardi

Von der Leyen aveva spedito le lettere ai governi nazionali chiedendo di esprimere i propri candidati per i rispettivi posti di Commissario (ciascun Paese ne esprime uno) subito dopo essere stata riconfermata dal Parlamento europeo per un secondo mandato, a metà luglio. Indicando il metodo desiderato e la deadline. Il metodo: l’indicazione da parte della capitale di due nomi, quelli di un uomo e una donna, tra cui scegliere. La data limite: il 31 agosto. Ma il processo di selezione si è complicato nel corso dell’estate, per lo meno agli occhi di von der Leyen, soprattutto per via della «ribellione» degli Stati membri alle sue indicazioni: uno dopo l’altro, i governi hanno preso a indicare un nome secco per il loro posto alla Commissione – come consentito dai Trattati Ue – e nella maggior parte dei casi (17) quello di un uomo. Addio sogni di equilibrio di genere nella nuova Commissione, dunque. Oltre tutto s’è finito per sforare sulle tempistiche previste: diversi Paesi, tra cui l’Italia, hanno indicato il loro candidato (Raffaele Fitto, nel caso del governo Meloni) all’ultimo giorno utile; il Belgio, complice l’assenza di un governo in piene funzioni dopo le elezioni di giugno, lo ha fatto lunedì 2 settembre.

Il riequilibrio di genere e le tensioni su Fitto e Ribera

Rientrata dalle vacanze, sin dalla fine di agosto, von der Leyen stessa s’è messa a manovrare per convincere almeno alcuni governi dei 27 a rivedere la loro scelta indicando una donna anziché un uomo per la Commissione – con la prospettiva, magari, di ricevere in cambio una delega di maggior peso. Pressioni che sembrano aver avuto successo in almeno due casi: quello della Romania, che ai primi di settembre ha virato sull’europarlamentare socialista Roxana Mînzatu, e quello della Slovenia, che soltanto ieri ha espresso la sua nuova candidata, l’ex ambasciatrice Marta Kos. Indicazione che deve però essere ancora ratificata dal Parlamento di Lubiana: il voto è in programma per venerdì. Proprio a questo scoglio è legato il rinvio della presentazione della squadra per il bis di von der Leyen, hanno spiegato fonti ufficiali della Commissione in mattinata. Anche se è probabile che la navigata politica tedesca si avvalga volentieri della «estensione» auto-accordata per risolvere una serie di nodi politici evidentemente non risolti: tra questi, secondo i rumours di Bruxelles, i malumori dei Verdi sull’incarico (forse) sovradimensionato per il “sovranista” Fitto (in predicato per una vicepresidenza esecutiva abbinata forse alla delega all’Economia) e quelli del Ppe sull’affidamento della delega strategica alla Transizione ecologica alla socialista spagnola Teresa Ribera.

Le forche caudine del Parlamento europeo

Von der Leyen d’altra parte è consapevole del fatto che il nuovo team della Commissione non ha affatto la certezza di perdere le proprie funzioni nella composizione esatta che lei indicherà. Di mezzo c’è il mare rappresentato dalle audizioni al Parlamento europeo di ogni singolo candidato Commissario. Esercizio tutt’altro che di forma, che per «tradizione» ormai consolidata finisce regolarmente con qualche bocciatura se il candidato non convince nel merito delle competenze necessarie a esercitare la funzione prevista, o per gaffes o posizioni politiche giudicate «strampalate» (ne sa qualcosa, in Italia, l’ex leader post-Dc Rocco Buttiglione).

