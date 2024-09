«Mi stai registrando?»: perché Maria Rosaria Boccia ha dato forfait a Bianca Berlinguer in tv

Il retroscena: problemi con le domande degli ospiti. Anche per quella su Meloni. Poi lo screzio con la conduttrice in camerino. E la risposta: «Per chi mi prendi?»

«Ci ho ripensato». Perché Maria Rosaria Boccia ha dato forfait all’ultimo minuto a È sempre Cartabianca? In un sms letto da Bianca Berlinguer ha detto: «Non sono scappata, non c’erano le condizioni». Ma i retroscena dei giornali raccontano un’altra storia. L’imprenditrice e influencer è arrivata a Rete 4 due ore prima della diretta. Dopo il trucco ha parlato con la conduttrice della struttura della trasmissione. E qui è accaduto qualcosa. La prima domanda nel copione era su Giorgia Meloni e la frase su come una donna «deve guadagnarsi spazio nella società». E qui c’è stato un primo problema. Ma soprattutto durante la loro conversazione Berlinguer le ha detto a un certo punto: «Non è che mi stai registrando?». La risposta di Boccia: «Ma per chi mi prendi?».

Paletti e dubbi sulle domande

Il retroscena di Repubblica racconta che Boccia ha posto paletti e dubbi sulle domande degli ospiti. Che non vengono concordate, visto che la trasmissione è a schema libero. Il parterre degli ospiti prevedeva Alessandro Sallusti e Andrea Scanzi in collegamento e Conchita De Gregorio e Annalisa Chirico in studio. «Intendo provare che la mia virtù è stata brutalmente offesa in mondovisione (…). Se il capriccio comanda l’azione di governo, allora siamo già al passaggio verso una nuova forma di governo: la dittatura», aveva fatto sapere. L’invito aveva fatto infuriare la premier Meloni, che aveva pensato a un complotto di Mediaset. Boccia aveva promesso di raccontare «la verità che Gennaro Sangiuliano non ha voluto dire finora». Dopo, ha sostenuto con la conduttrice che «sono emersi elementi nuovi».

«Non mi sento capita»

Ma la decisione sarebbe arrivata proprio dopo aver appreso che gli ospiti sarebbero stati liberi di domandare. È La Stampa invece a raccontare del battibecco con Berlinguer. «Non mi sento capita», avrebbe detto Boccia a un certo punto spiegando il suo ripensamento. «Secondo lei non eravamo abbastanza preparati sul suo caso», ha detto la conduttrice in diretta. «Vengo la prossima settimana, datemi tempo», avrebbe fatto sapere Boccia. Che evidentemente si è irrigidita quando Berlinguer le ha detto: «Non è che mi stai registrando?». Mentre all’inizio aveva deciso di chiarire «che lei non è mai stata l’amante di Sangiuliano». Anche se secondo Sallusti invece gli avrebbe persino detto di essere incinta.

La laurea di Boccia

Intanto La Verità accusa l’influencer di aver detto una balla sulla sua prima laurea. Stando al suo curriculum su Linkedin avrebbe conseguito il titolo di studio in economia aziendale presso l’università Parthenope di Napoli. Ma secondo il quotidiano la laurea non l’ha conseguita. Si è iscritta dopo aver frequentato per due anni la Federico II. Poi ha rinunciato agli studi. Alla Parthenope Boccia avrebbe sostenuto 17 esami. Poi nel 2020 ha rinunciato. Poi l’ha presa con l’Università Telematica Pegaso. Nel frattempo anche qui sta venendo fuori un intoppo. L’istituto avrebbe infatti avviato un’indagine sulla tesi di laurea per verificare la sua originalità attraverso strumenti antiplagio. Nei giorni scorsi la Federico II aveva chiarito che Boccia non ha mai insegnato chirurgia estetica nell’ateneo.

