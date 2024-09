La teoria sugli «auricolari a forma di orecchini» di Kamala Harris al dibattito con Donald Trump

«Kamala Harris ha usato degli auricolari a forma di orecchino durante il dibattito con Donald Trump». Questo è quello che sostengono numerosi utenti sui social, condividendo immagini della candidata democratica alla presidenza e del modello di auricolari-orecchini, che in realtà si rivela piuttosto diverso dagli orecchini indossati dalla vicepresidente degli Usa nel confronto con Trump. Dunque, non ci sono prove che Kamala Harris abbia indossato degli auricolari a forma di orecchini durante il dibattito con Donald Trump.

Per chi ha fretta:

Si sostiene che Kamala Harris abbia indossato degli auricolari o “cuffiette” a forma di orecchini nel corso del dibattito contro Donald Trump.

Vengono proposti dei confronti con un modello di auricolari-orecchini: i NOVA H1 Audio Earrings.

Osservando attentamente, si nota che gli orecchini di Harris sono diversi da quelli che fanno anche da auricolari.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Qui dicono che Kamala è venuta al dibattito con le cuffie a forma di orecchini. Orecchini audio modello Nova H1. E questo è un po’ contro le regole. Lo ha pubblicato pochi giorni fa la ABC, organizzatrice del dibattito. Secondo il regolamento, i partecipanti non potevano avere foglietti illustrativi ed era severamente vietata la loro comunicazione con gli assistenti. Dobbiamo attendere una smentita dal quartier generale di Kamala. E se non lo segue, allora la zia è finita.

L’articolo di ABC con le regole è stato veramente pubblicato e al suo interno si legge veramente un esplicito divieto ai candidati di «comunicare con i propri assistenti alla campagna elettorale durante le pause pubblicitarie» e di avere con sé «appunti o supporti».

Gli auricolari a forma di orecchini

Chiarito ciò, osserviamo il modello di orecchini-cuffiette che Harris avrebbe indossato. Sul sito ufficiale del prodotto: i NOVA H1 Audio Earrings.

Gli orecchini di Kamala Harris

Si nota chiaramente che il modello è piuttosto diverso da quello indossato da Harris nel corso del dibattito. Gli orecchini-cuffiette hanno una sola barretta metallica relativamente spessa che corre lungo il lobo e permette all’accessorio, che si chiude a conchiglia sul lobo, di rimanere al suo posto.

Invece, gli orecchini che la candidata democratica indossava durante il dibattito non sembrano avere una una componente così spessa dietro al lobo. Inoltre, la barra metallica non unica ma divisa in due e si ferma prima di toccare il lato dell’orecchio rivolto verso il collo. Per altro, Harris aveva già indossato gli stessi orecchini in passato in diverse occasioni, nelle quali è evidente che sono diversi dal gadget tecnologico che si sostiene abbia usato nel corso del dibattito. Di seguito alcuni esempi. Soprattutto nel terzo, è chiaro che non c’è una connessione tra la barra dorata e il retro del lobo della vicepresidente degli Usa.

La vicepresidente degli Stati Uniti e candidata democratica alla presidenza del 2024 Kamala Harris sorride mentre sale sul podio per parlare durante un comizio elettorale ad Atlanta, Georgia, il 30 luglio 2024. (Photo by Elijah Nouvelage / AFP – Photo by ELIJAH NOUVELAGE/AFP via Getty Images

La vicepresidente degli Stati Uniti e candidata democratica alla presidenza Kamala Harris parla durante un comizio elettorale al Thomas and Mack Center, Università del Nevada a Las Vegas, Nevada, il 10 agosto 2024. (Photo by RONDA CHURCHILL / AFP) (Photo by RONDA CHURCHILL/AFP via Getty Images)

WAYNE, MICHIGAN – AUGUST 08: La candidata democratica alla presidenza, la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, parla a un comizio elettorale presso la United Auto Workers Local 900 l’8 agosto 2024 a Wayne, Michigan. Kamala Harris e il suo nuovo compagno di corsa Tim Walz stanno conducendo una campagna elettorale in tutto il paese questa settimana. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images).

Conclusioni

Kamala Harris è viene accusata di aver usato degli auricolari a forma di orecchini nel dibattito con Donald Trump. Osservando attentamente, però, non ci sono prove che gli orecchini siano qualcosa più di un mero accessorio estetico.

