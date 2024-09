Questa non è una donna haitiana arrestata per aver ucciso e mangiato un gatto in Ohio

Durante il dibattito presidenziale, in vista delle prossime elezioni americane del 5 novembre 2024, il candidato repubblicano Donald Trump ha sostenuto che gli immigrati haitiani avrebbero ucciso e mangiato gli animali domestici degli americani a Springfield, in Ohio. Smentito in diretta dai conduttori, così come in precedenza da numerosi fact-check che riprendono le dichiarazioni delle autorità locali, è stato ampiamente condiviso il video di una donna di colore, ritenuta haitiana, mentre viene arrestata con l’accusa di aver mangiato un gatto in Ohio. La donna è americana e il fatto non è avvenuto a Springfield.

Per chi ha fretta

La donna nel video è americana e si chiama Allexis Telia Ferrell.

È stata arrestata con l’accusa di aver ucciso e mangiato un gatto.

L’arresto è avvenuto a Canton, in Ohio, non a Springfield.

Analisi

Il video viene condiviso sostenendo che la donna arrestata sia un’immigrata haitiana:

Poco fa, Trump ha rilanciato questo video… #OHIO, UNA DONNA HAITIANA HA UCCISO (E MANGIATO) QUESTO GATTO. BODY-CAM POLIZIA.

La narrazione viene riproposta in chiave pro-Trump e in difesa del candidato repubblicano contestato per aver diffuso una falsa notizia durante il dibattito contro Kamala Harris:

Primo confronto Trump-Harris. Il Tycoon tuona: “I migranti mangiano animali domestici”.”Questa e’ retorica” replica la Harris Trump, ha fatto riferimento ad alcuni episodi reali che stanno accadendo negli Stati Uniti, come quello recentissimo di una donna di Haiti che ha mangiato un gatto di una famiglia a Springfield in Ohio ed e’ stata arrestata in flagranza di reato. Da sempre uno dei cavalli di battaglia dell’ex presidente e’ la sicurezza interna con il blocco dei confini, anche mediante innalzamento di muri

La donna nel video non è haitiana

La donna ripresa durante l’arresto, avvenuto il 16 agosto, si chiama Allexis Telia Ferrell ed è americana. Nessuno dei media, nemmeno Fox News, riporta che sia haitiana o immigrata haitiana. L’arresto, contrariamente a quanto riportato dai post social, non è avvenuto a Springfield.

Anche il New York Post nega un collegamento con la bufala degli haitiani che mangiano animali domestici a Springfield:

Come riportato dai colleghi di Snopes, citando AP, Allexis è nata negli Stati Uniti e si è diplomata al liceo di Canton, in Ohio, dove vive attualmente. Anche il New York Post riporta le stesse informazioni, confermando ulteriormente le informazioni sulla donna: «She was born in Ohio and graduated from McKinley High School in Canton in 2015, records show».

La sua attuale residenza è riscontrabile attraverso la consultazione del suo caso (2024CR1773) tramite il database online del Tribunale della contea di Stark:

Conclusioni

Non ci sono prove che i migranti haitiani abbiano ucciso e mangiato gli animali domestici dei cittadini americani a Springfield, in Ohio. La donna nel video, accusata di aver mangiato un gatto, non è affatto haitiana o immigrata haitiana. Si tratta di una cittadina americana, nata e cresciuta negli Stati Uniti, arrestata a Canton, in Ohio, lontano dalla città di Springfield.

