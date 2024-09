La bufala su Kamala Harris e l’adolescente britannico Kamal Aroush nato a Bengasi

Circola una foto attribuita a un fantomatico adolescente britannico nato a Bengasi di nome Kamal Aroush. Secondo gli utenti, questa immagine avrebbe “smascherato” la vera identità di Kamala Harris. Come avvenuto con altre teorie simili, anche questa è presto smentita.

Per chi ha fretta:

Circola un’immagine di Kamala Harris da giovane.

Chi la condivide sostiene che il soggetto sia un adolescente britannico di nome Kamal Aroush.

La foto venne mostrata dalla stessa Harris per raccontare il suo periodo universitario.

La foto non dimostra la teoria (smentita più volte) di un cambio di sesso da parte di Kamala Harris.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post (qui e qui altri esempi) oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

ATTENZIONE: IL RAGAZZO ADOLESCENTE KAMAL AROUSH, CITTADINO BRITANNICO, NATO A BENGASI!!! STA USCENDO TUTTO. KAMALA HARRIS SMASCHERATA.

La foto di Kamala Harris all’università

La foto non mostra un adolescente britannico nato a Bengasi chiamato Kamal Aroush. Lo scatto ritrae una giovane Kamala Harris, come spiegato da lei stessa in un video del 2020 pubblicato sul proprio canale YouTube. L’immagine oggetto di verifica viene mostrata a 1′ 17” dall’inizio del filmato. Di seguito riportiamo in italiano quanto dice Harris nel contestualizzarla:

Questa è una fotografia di quando stavo entrando a far parte della mia confraternita, durante una settimana particolarmente intensa, davanti alla Rankin Chapel. È lì che ci trovavamo. Dove andavamo ogni domenica per i servizi religiosi. Uno dei miei soprannomi era C Cube [«C al cubo», in italiano], che stava Cool, Calm, e Collected.

Quanto illustrato da Harris corrisponde alla informazioni pubbliche disponibili sul suo conto. La Rankin Chapel fa parte della Howard University di Washington DC, dalla quale la vicepresidente degli Usa si è laureata in Legge nel 1986. I mattoni della Rankin Chapel su Google Maps corrispondono a quelli che si vedono nella foto.

Il certificato di nascita di Kamala Harris

Appurato che quella nella foto è effettivamente Kamala Harris, veniamo al tema della nazionalità, che su Open abbiamo già affrontato quando la candidata veniva accusata di non essere cittadina americana e quando le venivano attribuite foto non sue sostenendo che fosse una maschera interpretata da qualcuno. Per fugare ogni dubbio, riportiamo di seguito il certificato di nascita di Kamala Harris. Il documento è stato reso pubblico sulla piattaforma Scribd dal gruppo editoriale statunitense Bay Area News Group nel 2020, quando già venivano diffuse simili teorie false sul conto dell’allora candidata vicepresidente. Dall’attestato, è innegabile che Kamala Harris sia nata a Oakland e non a Bengasi.

Conclusioni

L’ennesima diceria secondo cui Kamala Harris sarebbe nata di sesso maschile e senza cittadinanza statunitense – un adolescente britannico nato a Bengasi chiamato Kamal Aroush – è falsa.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: