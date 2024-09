Amadeus sul passaggio a Discovery: «La Rai offriva gli stessi soldi, è mancato qualcosa sul piano affettivo»

Alla presentazione della nuova stagione televisiva di Warner Bros Discovery parla Amadeus, uno dei volti nuovi e più attesi della rete. Il suo addio alla Rai fa ancora a discutere, così come i paragoni su chi l’ha sostituito alla conduzione di Affari tuoi. E allora il conduttore ha voluto spiegare cosa l’ha convinto a cambiare, e passare dall’emittente pubblica a quella privata, dopo tanti anni in Rai. Non è stata una questione di soldi: le offerte ricevute dai due competitor erano uguali. «La Rai ha fatto di tutto economicamente, sul tavolo dell’avvocato che ha seguito le trattative c’erano due bozze contrattuali uguali», ha assicurato l’uomo dei record delle ultime edizioni del Festival di Sanremo, «è venuto a mancare qualcosa dal punto di vista affettivo. In Rai potevo avere un contratto che non avevo mai avuto, ma ho scelto di andare in un’altra azienda, può sembrare una follia ma io vado a sensazioni e alla mia età il rapporto umano viene prima di molte altre cose, è fondamentale». Ad esempio, «quando nessun dirigente Rai si è presentato per il brindisi finale e mi è spiaciuto soprattutto per la squadra». E ha aggiunto: «In generale dal punto di vista affettivo non percepivo più quello che percepivo prima, anche se in Rai ci sono ancora tante persone che ammiro e che stimo, poi le cose cambiano e vedi e senti cose che ti lasciano un po’ perplesso». Sulla nuova stagione di Affari tuoi, ora condotto da Stefano De Martino al suo posto, ammette di non avere un’opinione perché non ha guardato alcuna puntata. «Non lo faccio mai», ha spiegato, «sarebbe come guardare cosa fa la tua ex con il nuovo fidanzato».

Foto di copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI

