Attentato a Trump, Elon Musk scherza col fuoco: «Nessuno cerca di assassinare Biden e Kamala Harris…». Poi cancella il tweet

Elon Musk e la Casa Bianca sono di nuovo ai ferri corti. E il motivo, neanche a dirlo, è una nuova uscita sopra le righe del fondatore di Tesla e SpaceX. Poche ore dopo il tentativo di assassinio di Donald Trump, Musk si è precipitato su X e ha commentato: «E nessuno sta nemmeno cercando di assassinare Biden/Kamala…», aggiungendo al suo post un emoji con la faccia interlocutoria. La frase ha subito suscitato un vespaio di polemiche, al punto che lo stesso imprenditore poco più tardi ha deciso di cancellare il post. «Le battute sono molto meno divertenti se non si conosce il contesto e il testo è semplicemente riportato», ha aggiunto poco più tardi Musk in un nuovo messaggio pubblicato su X. Le polemiche però non si sono placate. E nel pomeriggio è stata la stessa Casa Bianca a intervenire su quanto accaduto. Il tweet di Musk è stato giudicato «irresponsabile», per aver «scherzato» o addirittura incoraggiato un possibile assassinio del presidente Biden o della sua vice – e candidata contro Trump alle presidenziali di novembre – Harris. «La violenza non solo dovrebbe essere condannata, ma non dovrebbe mai essere incoraggiata. Questa retorica è irresponsabile», ha detto la Casa Bianca in una nota.

In copertina: Elon Musk durante gli US Open, 8 settembre 2024 (EPA/CJ Gunther)

