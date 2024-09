Prima il bip, poi lo scoppio. Ecco come esplosi i cercapersone degli Hezbollah in mezzo Medio Oriente – Il video

Un uomo alla cassa, distratto dal bip del cercapersone, che subito dopo viene investito dall’esplosione del dispositivo attaccato alla cintura. La cassiera e un’altra persona anch’essi colpiti dalla deflagrazione: è quanto si vede in un breve filmato, diffuso poco fa dal Libano sui social network, di una delle decine di esplosioni di cercapersone causata, secondo media locali, da un attacco hacker contro membri di Hezbollah. In un altro video si vede invece l’esplosione di un dispositivo all’interno di un market, nel settore frutta e verdura. I media israeliani riferiscono che martedì a mezzogiorno sono esplosi contemporaneamente a Beirut, nel sud del Libano e a Damasco, in Siria, i cercapersone di miliziani Hezbollah, causando mille feriti. Secondo alcune fonti le esplosioni sarebbero state causate da un attacco alle reti di comunicazione interne di Hezbollah.

