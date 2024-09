Crozza imita Salvini sul caso Open Arms: «Voglio il gioco di luci de Il Trono di Spade» – Il video

«Sono colpevole, arrestatemi. Ho provato a fare un’intervista normale, ma non mi si è filato nessuno. È un’aggravante? Sono colpevole di essere schiavo di sondaggi e quindi di stupidaggini mediatiche». Maurizio Crozza si prepara al ritorno del suo programma Fratelli di Crozza da venerdì 27 settembre in prima serata sul Nove e, dopo le imitazioni di Gennaro Sangiuliano e di Alessandro Giuli che lo ha sostituito, si scalda la voce con quella di Matteo Salvini, così come lo abbiamo visto nel video condiviso dal ministro dopo la richiesta del pm di 6 anni di prigione per il caso Open Arms. «Arrestatemi, frustatemi, elettrizzatemi. Chiudetemi in cella a pane acqua, a salame e Nutella, a lasagne e polpette, hummus di ceci, polpette di hummus, ma abbiamo anche carne, cacio e pepe, maiale», prosegue il finto Salvini, che poi chiede un gioco di luci particolare per aumentare la tensione emotiva del video, «buio, luce, buio, musica intensa. Potrò avere la luce de Il Trono di Spade che sto per andare in galera?».

