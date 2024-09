Ue, ecco la nuova Commissione von der Leyen: Fitto sarà vicepresidente esecutivo (insieme ai fedelissimi di Sánchez e Macron)

Da Strasburgo – Giorgia Meloni può sorridere. Ursula von der Leyen, almeno per il momento, pure. A due mesi dalla riconferma della 65enne tedesca alla guida della Commissione Ue per un secondo mandato, prende infine forma la sua squadra di “governo bis”. O per lo meno quella che lei vorrebbe. Stamattina di buon’ora von der Leyen s’è presentata al Parlamento europeo, prima alla conferenza dei presidenti – l’equivalente della conferenza dei capigruppo al Parlamento italiano – poi di fronte alla stampa, per presentare la sua proposta di composizione della nuova Commissione. I vicepresidenti saranno cinque, tutti esecutivi – sei se si mette nel conto anche Kaja Kallas, la nuova Alta rappresentante per la politica estera designata che ricopre quel ruolo di diritto – e sovrintenderanno al lavoro di altri Commissari a seconda dei temi. Tra i vice, come previsto, c’è anche il neo-Commissario italiano Raffaele Fitto, come chiedeva il governo Meloni, ma in fondo un po’ tutto il “sistema-Italia” (ieri, non a caso, l’ex governatore pugliese è stato ricevuto al Quirinale da Sergio Mattarella). Fitto, se supererà l’audizione individuale al Parlamento Ue cui dovrà sottoporsi come tutti i candidati Commissari, avrà la delega a Coesione e riforme. Vice forti di von der Leyen saranno poi due fedelissimi rispettivamente del presidente francese Emmanuel Macron e del premier spagnolo Pedro Sánchez: il ministro degli Esteri uscente di Parigi Stéphane Séjourné, subentrato all’ultimo minuto dopo il ritiro di Thierry Breton, e l’ex vicepremier spagnola Teresa Ribera. Ma al suo fianco, sorpresa dell’ultim’ora, von der Leyen avrà anche la romena Roxana Minzatu e la finlandese Henna Virkkunen. Quattro donne su sei come vice, contando pure Kallas, ha sottolineato la leader tedesca, rivendicando la rivincita di genere contro le scelte “maschiliste” di troppi governi Ue.

Von der Leyen bis: tutti i nomi e le deleghe

Ecco l’elenco completo dei portafogli che von der Leyen ha proposto di assegnare a ciascuno dei nuovi Commissari designati da ciascuno dei 25 Paesi membri (esclusa la “sua” Germania e l’Estonia di Kallas). Il nome della Slovenia è ancora da ufficializzare, dal momento che s’attende il via libera del Parlamento di Lubiana sul nome (cambiato in corsa la scorsa settimana) di Marta Kos, ma sulla delega prevista per lei (all’Allargamento) non sembrano esserci più dubbi.

Ursula von der Leyen (DE): Presidente

Raffaele Fitto (IT): Vicepresidente con delega a Coesione e Riforme

Teresa Ribera (ES): Vicepresidente con delega alla Transizione pulita, giusta e competitiva

Roxana Minzatu (RO): Vicepresidente con delega a Persone, capacità e preparazione

Stéphane Séjourné (FR): Vicepresidente con delega a Prosperità e Strategia industriale

Henna Virkkunen (FI): Vicepresidente con delega a Sovranità digitale, sicurezza e democrazia

Maros Sefocvic (SK): Commercio e Sicurezza economica + Relazioni istituzionali e trasparenza

Valdis Dombrovskis (LV): Economia e produttività + Implementazione e semplificazioni

Magnus Brunner (AT): Affari interni e Immigrazione

Andrius Kubilius (LT): Difesa e Spazio

Jessika Roswall (SE): Ambiente, Resilienza idrica ed Economia circolare competitiva

Dan Jorgensen (DK): Energia e Case

Dubravka Suica (HR): Mediterraneo

Woepke Hoekstra (NL): Clima, Net-Zero e Crescita pulita

Marta Kos* (SI): Allargamento

Michael McGrath (IE): Democrazia, Giustizia e Stato di diritto

Christophe Hansen (LU): Agricoltura e Cibo

Maria Luis Albuquerque (PT): Servizi finanziari e Unione dei risparmi e degli investimenti

Hadja Lahbib (BE): Preparazione e gestione delle crisi + Uguaglianza

Jozef Sikela (CZ): Partenariati internazionali

Costas Kadis (CY): Pesca e Oceani

Ekaterina Zaharieva (BG): Start-up, Ricerca e Innovazione

Apostolos Tzitzikostas (EL): Trasporti e Turismo sostenibili

Glenn Micaleff (MT): Giustizia intergenerazionale, Giovani, Cultura e Sport

Piotr Serafin (PL): Bilancio, Antifrode e Amministrazione pubblica

Oliver Varhely (HU): Salute e benessere degli animali

Leggi anche: