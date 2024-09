Chiara Ferragni commenta il dissing tra l’ex marito Fedez e Tony Effe: «Lasciate in pace me e i miei figli»

Dopo giorni di silenzio, Chiara Ferragni interviene pubblicamente sul dissing tra l’ex marito Fedez e Tony Effe. «Fate quello che volete, ma lasciate in pace tutti me e i mei figli, grazie», si legge su Instagram. Il commento dell’imprenditrice arriva dopo la pubblicazione (in anticipo) del singolo dal titolo «Chiara» del trapper romano. Nel brano, l’ex Dark Polo Gang accusa Fedez di essere «scappato via» quando Ferragni «aveva bisogno» di lui. «Hai fatto figli solamente per postarli, che penseranno quando saranno grandi. Fai schifo», canta, ancora, Tony Effe. E poi ancora: «Hai perso moglie, non hai famiglia, la prossima figlia la devi chiamare Sconfitta. Chiara dice che mi adoro, dice che non vedeva l’ora, ti piace uomo o pure donna, non ti devi sentire in colpa. Non si lascia una mamma sola, sei proprio una brutta persona». E, infine, il riferimento al figlio della coppia, Leone: «Lucia ti do un coniglio la vita è corta, devi stare tranquillo. Non assomigli a tuo figlio. Lo hai chiamato L…, ma sei un coniglio».

Storia Instagram di Chiara Ferragni

