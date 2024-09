Libano, terza ondata di missili da Israele. La denuncia di Beirut: «Colpito anche un ospedale». Sale il numero di vittime e sfollati

Nella tarda mattinata di oggi, martedì 24 settembre, l’esercito israeliano (Idf) ha annunciato di aver avviato la terza ondata di attacchi in Libano. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute di Beirut, il bilancio provvisorio è di 558 vittime, tra cui 50 bambini. Secondo l’Idf, l’operazione militare ha preso di mira edifici utilizzati dai terroristi di Hezbollah nella Valle della Bekaa e in altre zone del sud del Libano. Le strutture in questione, spiega l’esercito israeliano, ospitavano armi, razzi e missili. L’Idf ha inviato ai civili libanesi nuovi avvisi di evacuazione, annunciando che i bombardamenti continueranno anche oggi. Questa mattina, ha fatto sapere l’esercito di Tel Aviv, Hezbollah ha lanciato oltre 100 razzi verso il nord di Israele.

Beirut: «Colpito anche un ospedale»

Secondo le autorità libanesi, i bombardamenti dell’esercito israeliano non starebbero prendendo di mira solo i magazzini di Hezbollah. Tra le strutture colpite nelle scorse ore, denuncia il ministro della Salute Firass Abiad in conferenza stampa, c’è anche una struttura ospedaliera. «Quattro paramedici sono morti ieri quando ambulatori e cliniche sono stati colpiti da Israele. Questa mattina hanno colpito l’ospedale di Bint Jbail», ha fatto sapere Abiad.

L’Onu: «Decine di migliaia di sfollati»

Secondo quanto riportato dalle Nazioni Unite, sarebbero decine di migliaia i cittadini in fuga dal Libano. Il portavoce dell’Unhcr, l’agenzia Onu per i rifugiati, ha parlato di una situazione «estremamente allarmante» a causa della «grave escalation di attacchi a cui abbiamo assistito ieri», che sta costringendo «decine di migliaia di persone ad abbandonare le loro case, e il numero continua a crescere». Nasser Yassin, il ministro libanese incaricato di coordinare la risposta alla crisi causata dagli attacchi dell’Idf, ha affermato che 89 rifugi temporanei sono stati allestiti in scuole e altre strutture. Queste strutture, ha aggiunto, hanno la capacità di ospitare più di 26mila persone fuggite dalle «atrocità israeliane».

Le reazioni internazionali

A reagire all’ennesima escalation militare in Medio Oriente è anche Masoud Pezeshkian, presidente dell’Iran, storico alleato di Hezbollah. In un’intervista alla Cnn, Pezeshkian ha dichiarato che Hezbollah «non può restare da solo» contro Israele, perché «non dobbiamo permettere che il Libano diventi un’altra Gaza». A esprimere preoccupazione sono anche diversi leader internazionali. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha lanciato «un appello alla moderazione e alla de-escalation», mentre il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha espresso sostegno al Libano e ha condannato quelli che ha definito «attacchi indiscriminati contro i civili».

In copertina: Un edificio a Sidon, nel sud del Libano colpito da un missile israeliano, 24 settembre 2024 (EPA)

