L’ex ministro Sangiuliano in Procura dopo la denuncia contro Maria Rosaria Boccia

L’imprenditrice e quasi consigliera è indagata per minaccia a personalità politica e lesioni

L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è arrivato in Procura a Roma, per essere ascoltato dopo la denuncia presentata a carico di Maria Rosaria Boccia. L’imprenditrice di Pompei, che è arrivata a un passo dalla nomina a consigliera del ministro, è indagata per minaccia a personalità politica e lesioni.

