Questo video non dimostra che Kamala Harris abbia usato degli «auricolari a forma di orecchini»

Circola un video che pretende di dimostrare che Kamala Harris abbia usato degli «auricolari a forma di orecchini» durante il dibattito con Donald Trump. Ne avevamo parlato in un precedente fact-check, dimostrando che gli orecchini non potevano essere quelli indicati dai diffusori della notizia falsa. La recente clip mostra la candidata democratica mentre parla con qualcuno da degli auricolari, per poi regolare il volume tramite un box con delle manopole. In realtà, il video è un dietro le quinte di un’intervista in collegamento.

La clip risale al 2019 ed era un fuori onda condiviso via Twitter/X da uno dei conduttori di NBC News.

L’intervista era in collegamento, non in presenza in studio.

Per il collegamento in studio, Kamala Harris doveva per forza indossare degli auricolari e un microfono, altrimenti non avrebbe comunicato con l’intervistatore presente negli studi di NBC News.

L’attrezzatura contestata viene usata in televisione per le interviste in collegamento.

Gli orecchini indossati nel video non sono gli stessi del dibattito con Donald Trump.

Analisi

Il video viene condiviso sostenendo che Kamala Harris sia stata “smascherata”:

UNA MANCHIURIAN CANDIDATE? Kamala Harris è stata smascherata per i suoi orecchini Bluetooth?

Nel video leggiamo il seguente testo:

BUSTED!! Those same earrings she wore at the debate! Repost this and expose this cheating tramp! I KNEW IT!!

Un testo simile circola su Twitter/X: «BUSTED…THESE are the same earrings she wore at the DEBATE».

Era un’intervista televisiva in collegamento

Il video è stato girato nel 2019, come dimostrato dal tweet del conduttore americano Jonathan Capehart:

How much does @KamalaHarris like to cook? She answered my husband’s ? about brining a turkey about 1 min before going on @PoliticsNation from Columbia, SC (after I was on). I recorded her response ‘cause I don’t cook and she was speaking a foreign language.

L’intervista era andata in onda, in collegamento (pertanto non in studio), il 24 novembre 2019 su NBC News:

Gli orecchini, infine, non sono gli stessi indossati durante il dibattito.

Microfono e auricolari tipici delle interviste televisive

L’attrezzatura accanto a Kamala Harris è tipica delle interviste televisive, e non solo. Infatti, nella schermata è possibile notare uno degli elementi: il microfono.

Nel video, Kamala Harris regola il volume per sentire meglio. L’oggetto, con due manopole, è molto simile a molti altri usati nel mondo della televisione e non solo (sotto un esempio – ripetiamo: è simile, non è lo stesso identico modello).

Conclusioni

La clip non dimostra che la teoria sugli «auricolari a forma di orecchini» di Kamala Harris che avrebbe usato durante il dibattito con Donald Trump. La scena è un fuori onda di un’intervista in collegamento rilasciata nel 2019 a NBC News. L’auricolare e il microfono servivano per il collegamento in studio. Senza, non era possibile far comunicare Kamala Harris con l’intervistatore.

