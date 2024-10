Animali domestici in Senato, La Russa: «È ora di autorizzarli». Calenda ironizza: «Finalmente le riforme che aspettavamo»

Il botta e risposta a distanza tra il presidente del Senato e il leader di Azione

Botta e risposta a distanza tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e il leader di Azione Carlo Calenda sull’autorizzazione che potrebbe essere concessa ai senatori di portare i propri animali domestici a Palazzo Madama. «Vi do una bella notizia: credo che sia giunto il momento di autorizzare, con la dovuta preoccupazione, i senatori a portare i propri animali domestici dentro il Senato», afferma La Russa alla seconda edizione de “Le radici della bellezza” dei gruppi Parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato a Brucoli, frazione marinara di Augusta (Siracusa). Gli animali domestici saranno ammessi in «alcune aree del Senato» e «con determinate circostanze», precisa. Ma «non certo in Aula o nella buvette, ma in altri ambiti io credo sia giunto il momento di autorizzare i senatori che ne sentono la necessità», conclude il presidente del Senato. Immediato arrivato il commento (ironico) di Calenda sull’iniziativa: «Finalmente le riforme che aspettavamo! L’Italia è salva», scrive sui social. Ma La Russa replica: «Io non sono un maestro, ma qualcuno glielo dica a Calenda che le riforme le fa il governo. Il presidente del Senato al massimo può governare il terreno, le aule. Un po’ di buona volontà nel capire le differenze…».