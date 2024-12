Attentato a Magdeburgo, c’è anche un italo-tedesco tra i feriti: ha subito operazioni alle gambe e a una caviglia

La Farnesina è in contatto con la vittima e i suoi famigliari

Cinque morti, per il momento, 200 feriti di cui una cinquantina sono gravi: è il bilancio dell’attentato a Magdeburgo, in Germania, avvenuto la sera del 20 dicembre. Tra le persone investite da Taleb Al Abdulmohsen nell’area del mercatino di Natale c’è anche un cittadino italo-tedesco. Lo scrive l’Ansa, che riporta le generalità dell’uomo: si chiama Marco Forcinati, ha 39 anni ed è un dipendente della Wolkswagen. Forcinati, che è nato a Gifhorn, nella Bassa Sassonia, risiede a Wolfsburg. In questo momento si trova ancora ricoverato in ospedale. Non è in pericolo di vita, ma il recupero sarà lungo: ha dovuto subire operazioni alle gambe e a una caviglia. Il ministero degli Esteri italiano è in contatto sia con lui che con la sua famiglia.